كان دايما بيضحك.. أحمد فرغلي ينعى تيمور تيمور

نعى المنتج أحمد فرغلي صديقه الراحل تيمور تيمور، معبرًا عن حزنه العميق لفقدانه، حيث رحل عن عالمنا أول أمس إثر حادث غرق في الساحل الشمالي.

وكتب "فرغلي" قائلًا عبر حسابه على "فيسبوك": "تيمور طول الوقت كان بيضحك ويهزر، يبقى عندنا بلاوي ومكالمات رايحة جاية ونوش يضحك (هتعدي يا فرغول).. الله يرحمك يا تيمور، سلم لي على تيمو يا تيمو، ما كنت بقول لتيمور يا تيمو برضه".

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في صلاة جنازة تيمور تيمور الذي شيعت أمس، من بينهم باسم سمرة، أحمد الشامي، ريهام عبدالغفور، إلى جانب المخرجين كريم الشناوي، يسري نصرالله، كريم العدل الذي رافق الجثمان منذ وصوله حتى المسجد، وكذلك الفنانة تارا عماد والفنان حمزة العيلي والفنانة وفاء عامر وغيرهم من صناع الفن الذين تجمعوا لتشييع الراحل إلى مثواه الأخير.