أحلى وأجمل النجاحات في حياتي.. بدرية طلبة تستعيد ذكرياتها مع حسين علي الهوا

استعادت الفنانة بدرية طلبة واحدة من أجمل محطات مشوارها الفني، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” ذكريات مشاركتها في برنامج “حسين على الهوا”.

وقالت طلبة: "من أحلى وأجمل النجاحات في حياتي برنامج حسين على الهوا، ودي أعلى حلقة كان لي الشرف أني أقف قدام نجمة عظيمة زي الراحلة مريم فخر الدين ونجوم كتير، ولحد النهاردة من 2002 ولسة البرنامج بيذاع والناس بتشوفه كأنها بتشوفه لأول مرة".

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي قد قررت إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق، وذلك لـ اتهامها بـ إساءة الشعب المصري في فيديوهاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بدرية طلبة في أول تعليق لها: "وأنا تحت أمر نقابتي لان انا فعلا غلطانة انى انساق ورا قلة لا يمثلون الشعب المصري واديتهم فرصه يستغلو فيديوهات ويختزلو منها ويستخدموها ضدي حتي اما حبيت اعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت اعتذار بعصبيه لانهم بردو دخلو استفزونى وانسقت تاني وراهم ودى غلطتى كان لازم اكون اهدا من كدا واكيد اللي بيحبونى حيلتمسوا لي العذر بكرر أسفي واعتذارى للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن اغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي انا فيه ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لان الفيديوهات كامله موجودة على صفحتى والحمدلله أن حيتم تحقيق في نقابتي اقدر اثبت فيه كلامى بعيدآ عن أي توتراواستفزاز من حد وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب".





