المهن التمثيلية: منع تناول أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق

أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قرارا بمنع تناول الزملاء الفنانين أعضاء نقابة المهن التمثيلية الحديث عن أزمة الفنانة بدرية طلبة سواء بالتعليق سلباً أو ايجاباً لحين انتهاء التحقيق بشكل كامل.

وقال زكي في بيان صادر من المكتب الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية اليوم الجمعة انه يمنع منعاً باتا الحديث عن الأزمة في اي وسيلة إعلامية او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة احتراماً لسير الإجراءات الخاصة بالتحقيق وحرصا علي ميثاق الشرف المهني.

وكانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرار بتحويل الفنانة بدرية طلبة الي التحقيق موخراً بعد اجتماع مع مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وذلك لما رأوا فيه تجاوز صارخ صدر منها علي أن يتم الإعلان عن قرار التحقيق خلال ايام قليلة.