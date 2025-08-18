بسبب انفجار أنبوبة غاز.. إصابة 3 أشخاص في حريق بعقار سكنى ببنها

أصيب 3 أشخاص في حريق شب فى عقار سكنى مكون من 3 طوابق بمدينة بنها بسبب انفجار أنبوبة غاز بالطابق الأرضي دون وقوع أي خسائر بشرية.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، فيما جرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف ونقلت المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج اللازم.



وتبين عدم وقوع أي وفيات.



من ناحية أخرى نعى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، نيابة عن أسرة الجامعة وفاة الطالب أحمد محمد شرف الدين بكلية التمريض .



وأعربت الجامعة عن بالغ حزنها الشديد و تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه الفردوس الأعلى ، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.