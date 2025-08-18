قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

سؤال في النواب حول سياسات "الزراعة" لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم جميع أنواع الدعم للقطاع الزراعى والمزارع المصرى ، مشيراً الى أنه ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية الأساسية، واعتماد الدولة على استيراد كميات ضخمة من القمح والذرة من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي فلابد من وضع سياسات جديدة لمواجهة مشكلات القطاع الزراعي.

وتساءل النائب خالد طنطاوى في بيان له قائلاً : ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة إنتاجية الفدان من القمح والذرة والقصب؟ وهل لدى الوزارة خطة واضحة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الزراعية؟ وما مدى تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي في نقل النتائج إلى الفلاحين عمليًا؟

كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هى خطوات الوزارة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية بدلًا من المحاصيل الأقل أهمية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة؟ وكيف ستقلل هذه الإجراءات من اعتماد مصر على الاستيراد الخارجي، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي الوطني ؟ 

مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع خطط للتوسع الزراعى وترشيد استخدامات مياه الرى ووضع أسعار استرشادية مناسبة لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتى من الزراعات الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات الزراعية لمختلف الأسواق العالمية.

سؤال رئيس مجلس النواب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاكتفاء الذاتي المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

