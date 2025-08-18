قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح
قرار عاجل ضد المتهمين بالـ.تحرش بسيدة الشيخ زايد
شاهد.. لحظة وصول وزير الخارجية برفقة رئيس الوزراء الفلسطيني إلى العريش
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً.. اعرف التفاصيل
الخارجية الفلسطينية: نحث الدول كافة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لوضع حد للعدوان
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين
وزير الزراعة: بروتوكول لإنتاج مليون طن أسمدة بوتاسية سنويًا وتقليل فاتورة الاستيراد
انطلاق فعاليات “تفكيك الفكر المتطرف” لأئمة ودعاة ليبيا والهند والصومال
بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء.. البلوجر لي لي تواجه هذه العقوبة
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات
وصول رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية المصري على رأس وفد رفيع المستوى إلى مدينة العريش
توقعات الأرصاد اليوم.. سحب تصل القاهرة وأمطار في عدة مناطق.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد عن الفينا: هنشوف معاه شوية لقطات من أمريكا اللاتينية

خوان
خوان
باسنتي ناجي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على خوان ألفينا لاعب الزمالك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد:"بعيدًا عن لمساته اللي بتقول إن شكله برازيلي بجد مش تايوان.. بس خوان ألفينا ده من انفعالاته شكلنا هنشوف معاه شوية لقطات من أمريكا اللاتينية ".

وشارك خوان ألفينا لاعب الزمالك منشوراً جديدا بشأن مباراة الزمالك السابقه أمام المقاولون العرب .

وكتب الفينا عبر انستجرام :" سعيد لأنني تمكنت من الظهور لأول مرة مرتديًا هذا القميص الرائع.. أشكر الله على هذه اللحظة في حياتي.. لم تكن النتيجة كما توقعنا، لكننا سنواصل العمل من أجل مستقبل مليء بالإنجازات".

وأشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بقدرات البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بعد الأداء الذي ظهر به خلال المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بالجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك أمام المقاولون العرب بدون أهداف على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:


رغم سقوط الزمالك في فخ التعادل امام المقاولون العرب ، إلا أن هناك بعض الإيجابيات خلال المباراة ، وعلى رأسها الأداء المميز الذي ظهر به الوافد الجديد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني على حساب آدم كايد.

وأضاف: خوان ألفينا بيزيرا مكسب كبير للزمالك ولابد من مشاركته أساسياً مع الفريق خلال المباريات المقبلة ، ورغم الدقائق المعدودة التي شارك فيها أمام المقاولون إلا أنه أظهر بصماته سريعاً مع الأبيض ، وسيعوض رحيل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق ، والأهلي الحالي.

وتابع: خوان ألفينا بيزيرا سيجعل جمهور الزمالك ينسى زيزو ، بشرط المشاركة أساسياً في المباريات المقبلة بجوار شيكو بانزا ، والاعتماد على ناصر ماهر في مركزه الأساسي كصانع ألعاب وليس في مركز الجناح.

خوان الزمالك ابراهيم عبد الجواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

اسعاف ارشيفية

إصابة 14شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة الغربي

البلوجر لي لي

بشرب مخدرات عالماشي وبتعامل مع ديلر وبرقص للفلوس.. البلوجر لي لي تعترف

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد