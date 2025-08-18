قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
إيفان أوس : أوكرانيا لن تعترف بالسيطرة الروسية على أي من أراضيها

إيفان أوس
إيفان أوس
البهى عمرو

قال الدكتور إيفان أوس مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا، إنّ اللقاء المرتقب في البيت الأبيض، والذي سيجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدد من القادة الأوروبيين، يعد أحد أكثر الاجتماعات أهمية وإثارة في المكتب البيضاوي، خاصة في ضوء السياق التاريخي للعلاقات بين زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وما أثير من جدل في 27 فبراير الماضي.

وأوضح أوس أن زيلينسكي لن يكون وحيدًا في هذا الاجتماع، بل سيكون محاطًا بداعمين كبار من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية، والمستشار الألماني، ورئيس فرنسا، ورئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء بريطانيا، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف أوس، في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرسالة الأساسية التي يحملها هذا الوفد الرفيع موجهة مباشرة إلى دونالد ترامب، مفادها أن الدول الأوروبية والغرب بشكل عام يقف في صف أوكرانيا، وأن أي مقترحات للتنازل عن الأراضي الأوكرانية المحتلة غير مقبولة.

واستعاد أوس في حديثه تجربة تاريخية حين قررت دول أوروبية منح أراضٍ من جمهورية التشيك إلى دولة أخرى، مع الاعتقاد بأن ذلك سينهي النزاع، ليبدأ بعد ذلك بعام فقط اندلاع الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى خطورة التساهل في قضايا السيادة الوطنية.

وفي رده على ما يُطرح من ضغوط لإنهاء الحرب عبر التفاوض والتنازلات، شدد أوس على أن "الشر يجب تدميره"، معربًا عن رفضه الكامل لمقترحات ترامب التي تدعو للتفاوض مع روسيا أو القبول بما يُسمى بـ"الواقع الجديد".

وأكد أن أوكرانيا لن تعترف بالسيطرة الروسية على أي من أراضيها، مستشهداً بتجربة أذربيجان التي رفضت التنازل عن أراضيها المحتلة واستعادت السيطرة عليها بعد ثلاثين عامًا.

ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا بدأت تؤتي ثمارها، حيث سُجل عجز غير مسبوق في الميزانية الروسية خلال هذا الشهر، وهو ما يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية هناك.

محافظ بنى سويف ووكيل معهد القطن

فتح في غيطان الصعيد.. الزراعة تكشف إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية

الخدمات البيطرية

"الزراعة": إنتاج 2736 طنا من مساحيق المخلفات الحيوانية الناتجة عن الذبح خلال يوليو

محمود سعد يزور ماسبيرو بعد غياب 14 سنة

محمود سعد يزور ماسبيرو لأول مرة بعد غياب 14 عاما

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

