رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
أستاذ بالأزهر: دراسات الجدوى وعلم الإدارة مأخوذة من هذا المبدأ النبوي
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

إزاحة الستار عن استديو زويل بماسبيرو

استديو أحمد زويل
استديو أحمد زويل
أحمد سالم

قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والدكتور هاني أحمد زويل نجل العالم الكبير الدكتور أحمد زويل بإزاحة الستار عن استديو أحمد زويل.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أطلقت اسم العالم الكبير علي استديو 45 إذاعة، باعتبار أن الإذاعة المصرية هي أول من قدمت الدكتور زويل في الإعلام العربي والدولي، وذلك عبر برنامج الإذاعية الشهيرة الأستاذة آمال فهمي قبل سنوات عديدة من حصول الدكتور زويل علي جائزة نوبل.

وقد حظي إطلاق اسم الدكتور زويل علي استديو 45 بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

وقد أعرب هاني أحمد زويل عن سعادته الغامرة لإطلاق اسم والده علي استديو بماسبيرو الذي يعد أحد أكبر قلاع القوة الناعمة العربية.

أحمد زويل استديو أحمد زويل ماسبيرو أخبار ماسبيرو أحمد المسلماني

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

الحجاب

هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب

أذكار المساء

أذكار المساء.. أدعية تحفظك من كل شر حتى الصباح

هل يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها بسبب كثرة ذنوبه

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها بسبب كثرة ذنوبه؟.. دار الإفتاء تجيب

المعاهد الأزهرية

لطلاب التعليم العام.. شروط الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للمعاهد الأزهرية

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس

الشرقية.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيش.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

