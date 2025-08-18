رحيل مهاجم بوروسيا دورتموند إلى أوتريخت الهولندي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الاثنين، رحيل مهاجمه الإيفواري سيباستيان هالر بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق، لينضم إلى أوتريخت الهولندي في صفقة دائمة.



وينهي اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، الذي كان معارًا إلى أوتريخت منذ بداية العام، فترة عصيبة مع دورتموند، بعد تعافيه من السرطان والعودة إلى الملاعب.

وتم تشخيص إصابته بسرطان الخصية بعد وقت قصير من انضمامه إلى النادي قادمًا من أياكس أمستردام في يوليو 2022، وخضع المهاجم لعمليتين جراحيتين وجلسة علاج كيميائي في الأشهر التالية قبل أن يعود للعب في أوائل عام 2023.

وشارك في 33 مباراة في الدوري الألماني، مسجلاً تسعة أهداف.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند: "لقد سطّر سيباستيان قصة مميزة هنا.. لقد حارب السرطان بقوة مذهلة".. يعود الآن إلى أوتريخت - إلى نادٍ عزيز عليه، والذي لعب معه بانتظام في الأشهر الأخيرة.. نتمنى لسيباستيان كل التوفيق في المستقبل، والأهم من ذلك، الصحة والعافية.

ولعب هالر مع أوتريخت في بداية مسيرته الكروية بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧.