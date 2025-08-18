قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تصديق الرئيس السيسي.. اعرف المدة المحددة لتقنين أراضي وضع اليد
يتعاطى بودر .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهبر بعد انتشار فيديو مثير له
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
أستاذ بالأزهر: دراسات الجدوى وعلم الإدارة مأخوذة من هذا المبدأ النبوي
رحيل مهاجم بوروسيا دورتموند إلى أوتريخت الهولندي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الاثنين، رحيل مهاجمه الإيفواري سيباستيان هالر بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق، لينضم إلى أوتريخت الهولندي في صفقة دائمة.


وينهي اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، الذي كان معارًا إلى أوتريخت منذ بداية العام، فترة عصيبة مع دورتموند، بعد تعافيه من السرطان والعودة إلى الملاعب.

وتم تشخيص إصابته بسرطان الخصية بعد وقت قصير من انضمامه إلى النادي قادمًا من أياكس أمستردام في يوليو 2022، وخضع المهاجم لعمليتين جراحيتين وجلسة علاج كيميائي في الأشهر التالية قبل أن يعود للعب في أوائل عام 2023.

وشارك في 33 مباراة في الدوري الألماني، مسجلاً تسعة أهداف.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند: "لقد سطّر سيباستيان قصة مميزة هنا.. لقد حارب السرطان بقوة مذهلة".. يعود الآن إلى أوتريخت - إلى نادٍ عزيز عليه، والذي لعب معه بانتظام في الأشهر الأخيرة.. نتمنى لسيباستيان كل التوفيق في المستقبل، والأهم من ذلك، الصحة والعافية.

ولعب هالر مع أوتريخت في بداية مسيرته الكروية بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧.

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

