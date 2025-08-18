لوكاكو .. نجم هجوم نابولي يغيب عن الملاعب بسبب الإصابة

أعلن نابولي، المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الاثنين، أن مهاجمه روميلو لوكاكو تعرض لإصابة خطيرة في الفخذ قد تتطلب جراحة، بينما أفادت وسائل إعلام أن المهاجم البلجيكي قد يغيب عن الملاعب لأسابيع.



وتعرض لوكاكو، لاعب تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان السابق، للإصابة يوم الخميس خلال فوز نابولي 2-1 على أولمبياكوس بيرايوس في مباراة ودية.



وأوضح النادي أن الفحوصات كشفت أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي سجل 14 هدفًا في فوز نابولي بالدوري الموسم الماضي، يعاني من "إصابة خطيرة في العضلة المستقيمة الفخذية في فخذه الأيسر".



وأضاف نابولي في بيانه أن لوكاكو "بدأ بالفعل مرحلة إعادة التأهيل وسيخضع أيضًا لاستشارة جراحية".

ويبدأ نابولي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ساسولو يوم السبت.