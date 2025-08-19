قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"
طيران الرياض يوقع اتفاقية مع SATS السعودية في خدمات الشحن بمطارات المملكة
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بالأسواق
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء
المفوضية السامية للأمم المتحدة: 11.6 مليون لاجئ يواجهون خطر فقدان المساعدات
القبض على التيك توكر بطة ضياء لنشرها مقاطع مخلة بالآداب
صدمة عاطفية.. عمرو فريد شوقي يوضح السبب الحقيقي وراء وفاة تيمور تيمور
إنزال كابل "كورال بريدج" البحري لربط مصر والأردن
غزة على أعتاب هدنة جديدة.. موافقة حماس على مبادرة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات تفتح الباب لاتفاق شامل برعاية القاهرة
نور الدين: رفضت رشوة" في إحدى المباريات.. وهذه حقيقة عودتي للتحكيم
القادم أكثر تعقيدا.. المستشار الألماني يكشف موعد اجتماع بوتين وزيلينسكي
مش هدخلها تاني.. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر وفقا للقانون

التنمر
التنمر
حسن رضوان

عرّف القانون المصري التنمر بأنه أي سلوك يتضمن استعراض قوة أو سيطرة من الجاني على الضحية بهدف الحط من كرامتها، يشمل ذلك الإهانات المباشرة أو غير المباشرة، التحرش، والمضايقات عبر الإنترنت.

وتتنوع أشكال التنمر بين التنمر اللفظي، التنمر الجسدي، والتنمر الإلكتروني، ويهدف كل منها إلى إيذاء الضحية والتقليل من شأنها، ما قد يُلحق بها أضرارًا نفسية أو اجتماعية طويلة الأمد.

عقوبة التنمر في القانون

يعاقب القانون مرتكبي التنمر بالحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه. في حال كان الجاني في موقع سلطة، كأن يكون مدرسًا أو مديرًا، أو إذا كان التنمر يستهدف شخصًا من ذوي الإعاقة، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.

كما اعلنت الدولة محاربة التنمر الالكتروني وكافة أشكال التنمر بالمدارس تحت شعار: لا مكان للخوف - القضاء على العنف في المدارس من أجل تحسين الصحة النفسية والتعلم.

وترى الدولة أن مكافحة التنمر واجب عليها، فالقانون له قوة الردع والزجر بالجاني ولم يكن كافيًا التشريعات القديمة لحماية المواطنين من كافة وسائل التنمر، لذا كان لابد من بذل جهد كبير لوقف جريمة التنمر، خاصة البعض يتعامل مع هذا الفعل باعتباره سخرية وفكاهة لا يقصد بها الإضرار بالمجني عليه، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بجريمة متكاملة الأركان تؤثر بشكل كبير وضخم على ضحية التنمر، فكان من الواجب إيجاد ظروف مشددة أخري خاصة حال ارتكاب  الجريمة تجاه ذوي الإعاقة.

عقوبة التنمر الحبس وغرامة عقوبات التنمر 100 ألف عقوبة التنمر غرامة 100 ألف عقوبة التنمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

أرشيفية

تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "نودلز" شهيرة بالمرج

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

قطارات السكك الحديدية

السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

ترشيحاتنا

القادة الأوروبيون مع ترامب

القادة الأوروبيون يؤكدون على أهمية الضمانات الأمنية لأوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

ما هي المادة الخامسة من حلف الناتو وعلاقتها بالضمانات الأمنية لأوكرانيا؟

المستشار الألماني فريدريش ميرز

المستشار الألماني: الطريق مفتوح لإجراء مفاوضات لوقف الحرب الأوكرانية

بالصور

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
الانظباط
الانظباط

بدون لبن .. طريقة عمل الكيكة بالماء الساخن

كيكة
كيكة
كيكة

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد