قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
وزير الطيران: المصريون بالخارج امتداد لقوة مصر الناعمة وحريصون على مد جسور التواصل
عماد النحاس يوضح موقف الشناوي من اللعب.. ويكشف تطورات إصابة إمام عاشور
شحن كارت الكهرباء من بيتك بالموبايل في دقائق.. إليك الطريقة
إحالة 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025.. تجارب ممتعة

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

 شارك في أحاديث تُثير فضولك، وشارك أفكارك بحماس. لحظات تأمل قصيرة ستُكشف لك عن رؤى وأفكار إبداعية. وازن بين الأنشطة الممتعة والمهام البسيطة. الانفتاح الذهني يُفضي إلى نمو شخصي وتجارب ممتعة.

توقعات برج القوس في الحب

فكرة مرحة أو نكتة خفيفة قد تُقرّبكما. إذا كنتَ عازبًا، فاقبل دعوةً ودية، فقد يُؤدي ذلك إلى علاقة حلوة، المُشاركة الصادقة لآمالك تُعزز الثقة. ابقَ منفتحًا واستمتع بالطاقة الدافئة والمُثيرة معًا.

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

خطط ليومك على مراحل لتحقيق التوازن بين المشاريع الكبيرة والنجاحات السريعة. إذا شعرتَ بالعجز، فإن استراحة قصيرة أو تغييرًا في الجو قد يُنعش طاقتك. ركز على التقدم، ولا تتردد في مشاركة رؤيتك مع زملائك.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

 ستحافظ الوجبات المغذية الغنية بالبروتينات قليلة الدهون والحبوب الكاملة على طاقتك. جلسات التأمل القصيرة تُساعد على تركيز الذهن وتزيد من تركيزك. احرص على شرب الماء بانتظام. موازنة الأنشطة النشطة مع الراحة والتمدد المناسب سيحميك من الإجهاد ويُبقيك نشيطًا.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

تحدّث بصراحة عن رغباتك، واستمع إلى رغباته باهتمام حقيقي. المفاجآت الصغيرة أو الخطط العفوية تُضفي حماسًا على الحب. اجعل التواصل خفيفًا وصادقًا، مما يسمح لكما بالنمو والاستمتاع بالرحلة معًا بشكل طبيعي.

برج القوس حظك اليوم توقعات الابراج حظك اليوم الاثنين القوس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

ترشيحاتنا

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

بالصور

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد