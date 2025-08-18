قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن
رئيس البيت الفني: لوائح الستينيات تعرقل الدعاية
لاريجاني: لا سلام في المنطقة دون سلاح المقاومة وردع إسرائيل
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الجوزاء .. حظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025: ضع أهدافا واضحة

حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

رحّب بالمعلومات الجديدة، ولكن تخلص من أي تشتيتات للبقاء على المسار الصحيح، وضع أهداف واضحة سيحسّن الإنتاجية. انتبه لميزانيتك وتجنب النفقات غير الضرورية. التمارين الخفيفة والراحة تعيدان التوازن. التعاون مع معارفك ينعش الروح.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا

شارك في أحاديث خفيفة الظل وافتح قلبك لتجارب جديدة. إذا كان لديك شريك، فخطط لنشاط عفوي لإضفاء الضحك وتعميق الروابط، قد يجد الجوزاء العازب انجذابًا في تبادلات غير متوقعة في فعاليات مجتمعية أو نقاشات عبر الإنترنت.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

اجمع بين تمارين الكارديو الخفيفة وتمارين التمدد لدعم صحة القلب والمرونة. تناول الفواكه والخضراوات الملونة يمد الجسم بالفيتامينات الأساسية. تذكر أن تريح عقلك باستراحات قصيرة أو تأمل لتجنب الإرهاق.

برج الجوزاء اليوم مهنيا

نظّم مهامك بتحديد مواعيد نهائية واضحة وأهداف واقعية. تجنّب تشتيت جهودك بالتركيز على مشاريع ذات تأثير كبير. مشاركة التحديثات مع فريقك تُعزز الثقة وتُحسّن سير العمل. حافظ على مرونة في التعامل مع التحديات مع التركيز، واطلب الملاحظات لتحسين أسلوبك.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

ناقش الأمور المالية بصراحة إذا كنت تتشارك نفقاتك مع الآخرين لتجنب أي سوء فهم. ابحث عن طرق لزيادة دخلك، مثل تقديم خدمات أو بيع سلع غير ضرورية. إن ممارسة الإنفاق الواعي وعادات الادخار المنتظمة تبني الثقة بالنفس، احتفل بالتقدم الذي تحرزه نحو أهدافك المالية.

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

الايجار القديم - صورة تعبيرية

للأرمل والمطلقات.. كيفية الحصول على وحدة بديلة للايجار القديم

منتخب مصر

الغندور: حسام حسن سبب غلق إستاد القاهرة 10 أيام

محمد هاني

أوسكار يستدعي محمد معروف غدا للاستماع لما دار بغرفة الفيديو في واقعة طرد محمد هاني

إمام عاشور

أمير هشام: مشاورات في الأهلي بشأن موقف إمام عاشور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

