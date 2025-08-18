احمد حسن يكشف مصير شيكو من مباراة مودرن سبورت

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن جاهزية شيكو بانزا لمباراة مودرن سبورت.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ الزمالك يؤكد جاهزية شيكو بانزا لخوض مباراة مودرن سبورت بعد اجتيازه الاختبار الطبي بنجاح.



وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف المحترف الأنجولي شيكو بانزا، جناح نادي الزمالك، في الفترة المقبلة، بعد غيابه عن مواجهة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: «هناك أكثر من رأي داخل الزمالك بشأن شيكو بانزا. علمت أن عبد الناصر محمد وجون إدوارد اتخذا قرارًا باستبعاده بعد تصرفه في مباراة سيراميكا كليوباترا».

وأضاف: «الثنائي يرغب في الحفاظ على استقرار أوضة اللبس داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة».

وأوضح شوبير أن هناك أيضًا أنباء عن معاناة اللاعب من إصابة قبل اللقاء، وهو ما تسبب في غيابه عن المشاركة.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.