قيادي بحماة الوطن: المقترح المصري القطري بهدنة غزة يقطع الطريق على مخططات الاحتلال

أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن نجاح القاهرة بالتنسيق مع الدوحة في التوصل إلى مقترح هدنة في غزة، يمثل انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية التي تتحرك وفق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

وأوضح أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن في بيان له، أن ما تحقق لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة لتحركات مدروسة من الأجهزة المعنية بتكليف من الرئيس، مشيراً إلى أن مصر استطاعت أن تقنع حركة حماس بالمسار المطروح رغم محاولات الاحتلال تصوير المشهد بما يخدم مخططاته.

وأضاف أن المقترح لم يقتصر على وقف العمليات العسكرية، بل فتح الباب أمام إدخال المساعدات وتخفيف معاناة سكان القطاع، وهو ما يعكس أن القاهرة لا تدير الملف الفلسطيني من زاوية الوساطة فحسب، بل باعتباره جزءاً أصيلا من مسؤوليتها القومية تجاه استقرار المنطقة.

وختم حديثه بالتأكيد أن المقترح المصري القطري رسالة واضحة للعالم بأن مصر قادرة على إبطال المزاعم الإسرائيلية، وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني، وأنها ستظل حجر الأساس في أي مسار سياسي يضع حدا للعدوان ويضمن حق الفلسطينيين في العيش بكرامة على أرضهم.