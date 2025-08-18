نائب: موافقة حماس على المقترح المصري بشأن صفقة التهدئة تؤكد أن مصر السند

أشاد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة حركة حماس على المقترح المصري بشأن صفقة التهدئة وتبادل الأسرى، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الثقة الكبيرة في الدور المصري المحوري والريادي تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح مهران أن التحرك المصري يأتي امتداداً لدورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والعمل على حقن دماء الأبرياء، وإيجاد مخرج عادل يحقق التوازن بين الاحتياجات الإنسانية والأمنية، مشيراً إلى أن القاهرة تثبت دوماً أنها الضامن الأساسي للاستقرار في المنطقة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن موافقة حماس على المقترح المصري تمثل فرصة حقيقية لإحياء مسار التهدئة، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية التي تعزز الأمن والاستقرار وتخفف من معاناة المدنيين، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها القيادة المصرية في هذا الملف شديد الحساسية.

وأكد النائب علي مهران ، أن مصر ستظل السند والداعم الأول للقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها لإيجاد حلول سلمية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتدعم استقرار المنطقة بأسرها.