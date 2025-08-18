أحمد موسى يناقش آخر تطورات القضية الفلسطينية في “على مسئوليتي”

يقدم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم، حلقة جديدة من برنامجه “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، يتناول خلالها مجموعة من القضايا التي تهم المواطن المصري.

وخلال الحلقة، تطرق موسى إلى الاتهامات الموجهة لمصر بشأن إغلاق معبر رفح أمام الفلسطينيين، مؤكداً أن حركة حماس وافقت اليوم على المقترح المصري الذي يهدف إلى إنقاذ حياة نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تتناول الحلقة أيضاً عدداً من الملفات الاجتماعية التي تشغل الشارع المصري، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة على الساحة.