الخرباوي: أساليب الإخوان في تجنيد عناصرها اختلفت مع التطور التكنولوجي

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الجماعات المتطرفة، أن أساليب الإخوان في تجنيد عناصرها اختلفت مع التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان يستقطب جماهير بعض الأندية الشعبية من خلال صفحات خاصة لتغذية الشعور باضطهاد فريقه.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الإخوان لجأت للذكاء الاصطناعي من مخاطبة الشباب من خلال شخصيات وهمية، مؤكدا أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت على الإخوان مهمة الوصول لعدد كبير من الشباب.

وتابع الخبير في شئون الجماعات المتطرفة، أن تنظيم الإخوان يسرق عقول تابعيه ويغذي بداخلهم الثقة العمياء في قياداتهم، مؤكدا أن بعض الصفحات الدينية التابعة لتنظيم الإخوان تستخدم فتاوي كاذبة لتضليل متابعيها.

وأشار ثروت الخرباوي إلى أن شيوخ المنابر كانوا وسيلة الإخوان في إدارة عقول الجماهير في أحداث الفتنة الطائفية بالزراوية الحمراء في عهد السادات، مؤكدا أن الإخوان استخدموا صور مزيفة لتشويه صورة الدولة وأجهزتها.