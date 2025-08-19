قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم والدواجن والبيض.. ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم

علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي
علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي
محمود محسن

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول النجاح في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، إضافة إلى أهمية التصنيع الزراعي، وحقيقة إنخفاض أسعار الدواجن والبيض.

وكشف وزير الزراعة تفاصيل ملف القمح ودعم الوزارة لرغيف الخبز

وزير الزراعة: أسعار البيض تراجعت بشكل كبير.. لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض ونصدر الفائض
أكد  أن الإستثمار الزراعي أصبح نشاط مربح بعد ضبط سعر الصرف، مشيرا إلى أن الدواجن سعرها الأن أصبح بأقل من سعر التكلفة.

وقال أن أسعار البيض تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض ونصدر الفائض

وتابع أنه لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم بنسبة 60% وننفذ برنامج لتحسين السلالات، مؤكدا أن تحسين سلالات المواشي يزيد من انتاجها في اللحوم والألبان.

وزير الزراعة: نجحنا في مطابقة المواصفات العالمية مما ساعد على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا الزراعية
أكد أن أي إقتصاد قومي يقوم على الزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي، مشيرا إلى أن التصيع الزراعي يعزز مبدأ الزراعة التعاقدية بما يضمن هامش ربح جيد للمزارع.

وقال أنه نجحنا في مطابقة المواصفات العالمية مما ساعد على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا الزراعية، مؤكدا أن منتجاتنا من الموالح تغزو العالم كله حاليا والفراولة المصرية تحتل الصدارة على مستوى العالم.

وتابع أن التصنيع الزراعي يعد فرصة متميزة لجذب العملة الأجنبية للدولة المصرية، مؤكدا أنه نعمل على عودة القرى المنتجة، من خلال التعاون مع وزارة الصناعة للنهوض بالتصنيع الزراعي.

وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
أكد أنه نعمل على تنشيط دور التعاونيات، مشيرا إلى أن الزراعة التعاقدية خطوة مهمة لتطوير التصنيع الزراعي.

وقال أنه نراجع جميع التقييمات للأراضي الصالحة لمشروعات التصنيع الزراعي لطرحها للإستثمار، مؤكدا أن التصنيع الزراعي يعد فرصة متميزة لجذب العملة الأجنبية للدولة المصرية.

وتابع  أن بعض الشباب بالقرى اتجه لمشروعات “فرم” للمخلفات الزراعية وذلك من خلال ماكينات محلية الصنع، مؤكدا أنه نبحث مع وزارة البيئة الإستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة. 


 

وزير الزراعة: نستطيع تحقيق 20 مليار دولار صادرات زراعية في هذا الموعد
أكد أن مراكز البحوث لها دور كبير في التأقلم مع التغيرات المناخية بما يفيد الزراعة، مشيرا إلى أن مصر أصبحت مصدر مهم للعديد من الدول في توفير منتجات زراعية أمنة.

وقال أنه نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية للعام الحالي، مؤكدا أنه نسعى للوصول بالرقعة الزراعية إلى 13.5 مليون فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتابع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أنه نستطيع تحقيق 20 مليار دولار صادرات زراعية خلال أقل من 5 سنوات، مؤكدا أنه جاهزون للدخول في شراكات مع المستثمرين لزيادة الصادرات الزراعية. 

وزير الزراعة: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم من خلال زيادة مساحات القمح

أكد أنه لأول مرة هذا العام نشهد طفرة في توريد القمح وحققنا 4 ملايين طن، مشيرا إلى أنه نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم من خلال زيادة مساحات القمح.
 وقال أن الجمعيات الزراعية مازالت أجنحة ضعيفة للوزارة ويجب ان تتحول لكيانات قوية، مؤكدا أن قانون التعاونيات الزراعية لخدمة المزارع وتحقيق طفرة في الإقتصاد الريفي.

وزير الزراعة: نتخذ إجراءات قاسية ضد المتلاعبين في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة
أكد  أنه رصدنا ممارسات غير مشروعة في توزيع الأسمدة المدعمة، مشيرا إلى أنه استبعدنا 300 ألف فدان بسبب الحيازة، وطبقنا مبدأ عدالة توزيع الأسمدة لضمان وصولها لجميع المزارعين المستحقين.
 

وقال أنه نتخذ إجراءات قاسية ضد المتلاعبين في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة

وزير الزراعة: عملنا خلال السنوات الماضية على الاستفادة من كل نقطة مياة ومنع الهدر للتوسع في الزراعة
كد  أنه عملنا خلال السنوات الماضية على الإستفادة من كل نقطة مياة ومنع الهدر للتوسع في الزراعة والإستصلاح، مشيرا إلى أن أي إقتصاد قوي يقوم على الزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي.

وقال أن الدولة نفذت محطات معالجة صرف زراعي عملاقة لضمان استدامة موارد المياة للمشروعات الزراعية 

علاء فاروق وزير الزراعة

