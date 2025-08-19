أزمة فرع الزمالك في أكتوبر.. هشام نصر يكشف التفاصيل وتحركات المجلس

كشف هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن كواليس أزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، بعد قرار وزارة الإسكان بسحب الأرض المخصصة للمشروع، مؤكداً أن الخطوة جاءت بشكل مفاجئ ومن دون إخطار رسمي يوضح الأسباب.

وأوضح نصر خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك سبق وأن أبرم تعاقدات لإنشاء 24 ملعبًا ضمن المشروع، لافتًا إلى أن القائمين على التنفيذ فوجئوا بمطالبة الوزارة لهم بمغادرة الموقع رغم امتلاك النادي لتراخيص سابقة تسمح باستكمال الأعمال. وأضاف أن النادي تلقى خطابًا رسميًا بمد مهلة تعديل التراخيص لمدة عام كامل، ما جعله يتحرك في الإطار القانوني، إلا أن قرار السحب أوقف العمل فجأة.

وشدد عضو المجلس على أن الزمالك متمسك بحقوقه، وأن الأرض تمثل قيمة كبيرة للنادي وجماهيره، مشيرًا إلى أن المجلس سيتحرك بكافة الطرق القانونية والرسمية من أجل استعادة الموقف.

كما أوضح أن التواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لم يتم حتى الآن بسبب تواجده خارج البلاد، لكنه أكد أن الإدارة لن تتراجع عن خطواتها للحفاظ على حقوق الزمالك في المشروع.