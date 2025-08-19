مبادرة لتيسير اختبارات ترقي المعلمين بمدن الجنوب: الأكاديمية المهنية تختتم اليوم العشرين بالقصير

في لفتة إنسانية وتنظيمية هامة، واصل فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور ياسر خليل مدير الفرع، ولليوم العشرين على التوالي، عقد اختبارات الترقي الإلكترونية للمعلمين والمعلمات، وذلك بمدينة القصير، تيسيرًا على معلمي مدن الجنوب (القصير – مرسى علم – الشلاتين – حلايب) وتخفيفًا عنهم أعباء السفر ومشقة الأجواء الحارة.

الاختبارات التي تستهدف المعلمين المرشحين للترقي للعام الدراسي 2024/2025، تشمل المعلمين الأصليين والمنتدبين ممن أنهوا ملفات الإنجاز الإلكتروني واجتازوا تدريبات الترقي "أونلاين"، حيث تستمر حتى 30 سبتمبر 2025، على أن تنتهي فترة التدريبات في 15 سبتمبر 2025.

وقد شهدت الاختبارات حضورًا لافتًا وتفاعلًا إيجابيًا من المعلمين والمعلمات، في أجواء يغلب عليها الود وروح التقدير المتبادل، تعكس قيمة الرسالة التعليمية وحرص الدولة على دعم معلميها وتوفير بيئة مناسبة لتطوير قدراتهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الأكاديمية على توفير بيئة ميسرة وداعمة للمعلمين، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية ويعزز من جودة العملية التعليمية بمحافظة البحر الأحمر.