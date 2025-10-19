قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول لمواجهة توتنهام وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي توتنهام هوتسبير وأستون فيلا بالتعادل الإيجابي 1-1، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي 2025-26.

وافتتح توتنهام التسجيل عن طريق رودريجو بينتانكور في الدقيقة 5، وتعادل مورجان روجرز لأستون فيلا في الدقيقة 37 من انطلاق المباراة.

تشكيل توتنهام ضد أستون فيلا

أعلن توماس فرانك، المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير ، التشكيل الرسمي لمواجهة أستون فيلا فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي 2025-26.

توتنهام ضد أستون فيلا

تشكيل توتنهام 

حارس المرمى: جولييلمو فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، دجيد سبينس.

الوسط: ويلسون أودوبيرت، رودريجو بنتانكور ، محمد قدوس

الهجوم: جواو بالينيا، تشافي سيمونز، وماتياس تيل

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعد خوض 7 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات، وتعادل في مباراتين، وتلقى خسارة واحدة، وسجل 13 هدفاً مقابل 5 أهداف في مرماه.

وفي المقابل، يقع أستون فيلا فى المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط من 7 مباريات، بعد تحقيق 2 انتصار، و3 تعادلات، و2 هزيمة، مع تسجيل 6 أهداف واستقبال 7 أهداف.

