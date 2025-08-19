قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
ماكرون: إذا فشلت المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا سيتعيّن تشديد العقوبات
دار الإفتاء ترد على فتوى شراء حلوى المولد والتهادي بها بدعة
نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

يطبق الشهر المقبل.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وشروط التوظيف

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد
عبد الرحمن سرحان

أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".

مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

تنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

إجراءات قيد الراغبين في العمل

وبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.

شروط ممارسة بعض الحرف والمهن

تشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.

بيانات دورية عن العمالة

وتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.

أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.

إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.

قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل البرلمان اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

قطارات السكك الحديدية

السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

ترشيحاتنا

ترامب و زيلينسكي

قمة واشنطن بين ترامب وزيلينسكي.. ضغوط أمريكية لقبول الأمر الواقع.. وحسابات أوروبية تبحث عن ضمانات

ترامب و زيلينسكي

مدير المركز العربي للدراسات: ترامب يدفع كييف للقبول بالأمر الواقع.. وأوروبا في حالة انزعاج

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط

أسيوط .. رفع درجة الاستعداد لمواجهة نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
الانظباط
الانظباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد