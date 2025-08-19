قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
ماكرون: إذا فشلت المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا سيتعيّن تشديد العقوبات
دار الإفتاء ترد على فتوى شراء حلوى المولد والتهادي بها بدعة
نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيرارد نوس: صلاح أهم لاعب في ليفربول.. تمديد عقده كان قرارًا صائبًا

صلاح
صلاح
يارا أمين

أكد جيرارد نوس مدرب أكاديمية ليفربول السابق ومساعد رافا بينيتيز مدرب الريدز السابق، أن محمد صلاح هو أهم لاعب في صفوف الريدز خلال الفترة الحالية.

وقال نوس في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي رجائي رمزي: " محمد صلاح لاعب متكامل، لقد أثبت ذلك خلال الفترة الماضية، وبالتالي هو أهم لاعب في الفريق".

وأضاف: " موقف تجديد عقد محمد صلاح كان رائعًا، بالطبع أنا ولائي الأول لنادي ليفربول لقد عملت هناك 3 سنوات، الأمر رائع لنادي ليفربول ولمحمد صلاح، هم يحبون صلاح والجميع مستفيد من تمديد عقده خاصة جماهير ليفربول سعيدة باستمراره".

وتابع: " لا شك عندي في تألق صلاح أكثر، صلاح أصبح أكثر أهمية مع ليفربول، كان هناك العديد من اللاعبين المهمين ولكن صلاح أهم لاعب بدون شك"

جيرارد نوس ليفربول رافا بينيتيز محمد صلاح الريدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

قطارات السكك الحديدية

السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

ترشيحاتنا

ضياء رشوان

ضياء رشوان عن قبول الفصائل مقترح وقف النار: الأمر الآن يتعلق بنوايا إسرائيل

مجدي الجلاد

مجدي الجلاد: الإعلام المصري يحتاج لحرية تدفق المعلومات ودور وطني في مواجهة التحديات

علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي

وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم والدواجن والبيض.. ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
الانظباط
الانظباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد