جيرارد نوس: صلاح أهم لاعب في ليفربول.. تمديد عقده كان قرارًا صائبًا

أكد جيرارد نوس مدرب أكاديمية ليفربول السابق ومساعد رافا بينيتيز مدرب الريدز السابق، أن محمد صلاح هو أهم لاعب في صفوف الريدز خلال الفترة الحالية.

وقال نوس في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي رجائي رمزي: " محمد صلاح لاعب متكامل، لقد أثبت ذلك خلال الفترة الماضية، وبالتالي هو أهم لاعب في الفريق".

وأضاف: " موقف تجديد عقد محمد صلاح كان رائعًا، بالطبع أنا ولائي الأول لنادي ليفربول لقد عملت هناك 3 سنوات، الأمر رائع لنادي ليفربول ولمحمد صلاح، هم يحبون صلاح والجميع مستفيد من تمديد عقده خاصة جماهير ليفربول سعيدة باستمراره".

وتابع: " لا شك عندي في تألق صلاح أكثر، صلاح أصبح أكثر أهمية مع ليفربول، كان هناك العديد من اللاعبين المهمين ولكن صلاح أهم لاعب بدون شك"