سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة مثيرة لإدارة الزمالك بشأن عبدالله السعيد

وجه الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، رسالة مثيرة إلي إدارة نادي الزمالك.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خلال استضافته ببرنامج اللعيب: “خدتوا عبد الله السعيد وقولتو عليها ضربة واحنا أخدنا زيزو”.

كان أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، قد أكد أن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب من العيار الثقيل وهو مميز للغاية وإضافة قوية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان المُذاع على قناة "هي": "الزمالك يمتلك بعض اللاعبين المميزين وعلى رأسهم محمد شحاتة فهو أمل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "من وجهة نظري سيكون هناك بعض المدربين في الأندية الكبرى سيرحلون خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب وعلى رأسها قلة الخبرات".