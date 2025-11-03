ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتصمن التضرر من قيام سائق عربة "حنطور" وآخر بإستيقاف سائحة ومحاولة إجبارها على ركوب العربة وقيامهما بتهديد القائم على تصوير المقطع للإنصراف بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد (القائم على تصوير مقطع الفيديو– مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) حيث أشار إلى أنه حال سيره بمنطقة محطة الرمل مستقلاً دراجته النارية تلاحظ له قيام شخصين يستقلان عربة حنطور باستيقاف سائحة ومحاولة إجبارها على ركوب العربة وقيامهما بتهديده لتصويره المقطع المشار إليه، وعدم تحريره محضر فى هذا الشأن لانصراف السائحة دون تضرر.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبا الواقعة وإيداع الدابة لدى إحدى الجهات البيطرية .