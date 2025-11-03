جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ، بصورة سيارة ماركة بورش مشاركة في افتتاح المتحف المصري وتعمل كسيارة إسعاف تابعة لهيئة الرعاية الصحية احدي هيئات التأمين الصحي الشامل .

الانتقادات التي صاحبت صورة السيارة عللت انتقادها بأن المرضي والانفاق علي المنظومة من أموال المستخدمين ولابد أن توجه تلك الأموال المنتفعين

الرعاية الصحية ترد

من جهتها ردت هيئة الرعاية الصحية علي تلك الانتقادات مؤكدة أنها لم تتحمل أي جزء من تكاليف تلك السيارات وان الشركاء في القطاع الخاص هم من تكفلوا بها

وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن معيار جديد في الاستجابة الطبية الطارئة .

تم إطلاق أول سيارة طوارىء لتقديم خدمات طبية طارئة مزودة بنظام متكامل لغرفة عناية مركزة متنقلة، ضمن مبادرة “نرعاك في مصر”، لتقديم خدمات طبية عالمية المستوى للمرضى الأجانب داخل مصر.

تضم السيارة أحدث تقنيات التشخيص والمراقبة، منها جهاز الأشعة فوق الصوتية (Ultrasound)، وجهاز تخطيط القلب بـ 12 قناة، وأجهزة قياس الضغط والحرارة، ومستشعرات ثاني أكسيد الكربون (CO₂ وEtCO₂)، بالإضافة إلى جهاز مزيل الرجفان القلبي (Defibrillator) للتدخلات الحرجة.

تم تصميم سيارة الطوارئ الطبية المتنقلة وفق أعلى المعايير العالمية، بالتعاون مع LifeBot-Telemedicine وبدعم تقني من Porsche، لتكون نقلة نوعية في سرعة الاستجابة وإنقاذ الأرواح، وتجسيدًا لرؤية مصر في تطوير خدمات الرعاية الصحية الطارئة.

تنويه: تم توفير وتجهيز جميع السيارات المشاركة في التغطية الطبية لافتتاح المتحف المصري الكبير بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، دون أن تتحمل الهيئة العامة للرعاية الصحية أي أعباء مالية.

ويأتي ذلك في إطار المشاركة والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الخدمات الطبية وتعزيز قدرات الاستجابة الطارئة.