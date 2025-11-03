قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد

سيارة بورش
سيارة بورش
عبدالصمد ماهر

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ، بصورة سيارة ماركة بورش مشاركة في افتتاح المتحف المصري وتعمل كسيارة إسعاف تابعة لهيئة الرعاية الصحية احدي هيئات التأمين الصحي الشامل .

الانتقادات التي صاحبت صورة السيارة عللت  انتقادها بأن المرضي والانفاق علي المنظومة من أموال المستخدمين ولابد أن توجه تلك الأموال المنتفعين 

الرعاية الصحية ترد

من جهتها ردت هيئة الرعاية الصحية علي تلك الانتقادات مؤكدة أنها لم تتحمل أي جزء من تكاليف تلك السيارات وان الشركاء في القطاع الخاص هم من تكفلوا بها 

وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن معيار جديد في الاستجابة الطبية الطارئة .

تم إطلاق أول سيارة طوارىء لتقديم خدمات طبية طارئة مزودة بنظام متكامل لغرفة عناية مركزة متنقلة، ضمن مبادرة “نرعاك في مصر”، لتقديم خدمات طبية عالمية المستوى للمرضى الأجانب داخل مصر.

تضم السيارة أحدث تقنيات التشخيص والمراقبة، منها جهاز الأشعة فوق الصوتية (Ultrasound)، وجهاز تخطيط القلب بـ 12 قناة، وأجهزة قياس الضغط والحرارة، ومستشعرات ثاني أكسيد الكربون (CO₂ وEtCO₂)، بالإضافة إلى جهاز مزيل الرجفان القلبي (Defibrillator) للتدخلات الحرجة.

تم تصميم سيارة الطوارئ الطبية المتنقلة وفق أعلى المعايير العالمية، بالتعاون مع LifeBot-Telemedicine وبدعم تقني من Porsche، لتكون نقلة نوعية في سرعة الاستجابة وإنقاذ الأرواح، وتجسيدًا لرؤية مصر في تطوير خدمات الرعاية الصحية الطارئة.

تنويه: تم توفير وتجهيز جميع السيارات المشاركة في التغطية الطبية لافتتاح المتحف المصري الكبير بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، دون أن تتحمل الهيئة العامة للرعاية الصحية أي أعباء مالية.

ويأتي ذلك في إطار المشاركة والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الخدمات الطبية وتعزيز قدرات الاستجابة الطارئة.

الرعاية الصحية بورش سيارة بورش الاسعاف المتحف حفل افتتاح المتحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي يطلق مسابقة بحثية جامعية عن العنف ضد المرأة المُيسَّر بوسائل التكنولوجيا

جامعة القاهرة

انطلاق المؤتمر السنوي للمعهد القومي للأورام بمشاركة علماء من مصر والعالم

مدبولي ونظيره اليمني

مدبولي يؤكد لنظيره اليمني دعم مصر للحكومة الشرعية ولتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد