إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل

نشرت الإعلامية فجر السعيد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه عن سفرها الى ألمانيا من اجل العلاج بعد ما تعرض له فى الفترة الاخيرة من ازمة صحية شديدة.

وقالت فجر السعيد: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى ألمانيا‬ للعلاج، وحسبي الله ونعم الوكيل في من تسبب في تدهور حالتي الصحية ربي قادر أن يريني فيه حوبتي في الدنيا قبل الآخرة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

الغاء حكم بحبس فجر السعيد

وقد ألغت محكمة الاستئناف الكويتية فى يوليو الماضي، حكم محكمة الجنايات بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، وقضت بـالامتناع عن عقابها مع كفالة مقدارها 1000 دينار (3.2 ألف دولار)، بحسب "الشرق الأوسط".

وكانت النيابة العامة أسندت للإعلامية فجر السعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية والإقدام على نقل خبر مختلق، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد.

وتواجه فجر السعيد تهمة أخرى في قضية الإساءة إلى العراق، والتي حصلت فيها على حكم براءة من محكمة الجنايات.