أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، عن غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وفقا لنبأ عاجل.



يقف لبنان على حافة مرحلة مصيرية عنوانها نزع سلاح حزب الله، أو نزع الاستقرار من جذوره، وفقا لنبأ عرضته فضائية “سكاي نيوز عربية”.



فمع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لنزع سلاح الحزب جنوبي نهر الليطاني والمقررة في غضون شهر، يتزايد القلق في إسرائيل كما في لبنان.

سفير الأردن بالجامعة العربية: الشعب اللبناني قاردر على تجاورز تحديات وحدته



وأكد السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى الجامعة العربية، أن لبنان طوال تاريخه يعمل على الإهتمام بالوحدة بين الأشقاء العرب، مشيرا إلى أنه نعمل على حفظ أمنه واستقراره للمضي في طريق الأمن والاستقرار.



