عثر عليه فى الشارع.. تلميذ ابتدائى في بنها يعيد خاتما ذهبيًا لمالكه ويرفض المكافأة

أعاد تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الرحمن الرحيم الابتدائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها فى محافظة القليوبية، خاتمًا ذهبيًا يزن نحو خمسة جرامات عيار 21 عثر عليه أثناء خروجه من المدرسة في طريقه إلى منزله .

وتبين أن التليمذ يدعى أحمد محمد أحمد رمضان عقب عثوره على الخاتم، سلّمه إلى والدته ووالده، اللذين نشرا منشورًا على جروب قرية “ميت عاصم” على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " بحثًا عن صاحبته.

وبعد ساعات من النشر، تواصلت صاحبة الخاتم مع المسؤول عن الجروب، الذي بدوره تواصل مع أسرة الطفل، حيث توجهوا بأنفسهم إلى منزل اسرة الطفل وأعادوا إليها الخاتم وسط حالة من السعادة والامتنان فيما رفضت الأسرة قبول أي مقابل مادي نظير إعادة القطعة الذهبية، مؤكدين أن ما فعلوه واجب أخلاقي وديني.