أخبار البلد

كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل

ياسمين بدوي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نظام تقييم طلاب الصف الأول الثانوي “العام والبكالوريا ” 

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانان فيما درسه طلاب الصف الأول الثانوي (العام - بكالوريا)، على النحو التالي: 

  • الامتحان الأول يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول
  • الامتحان الثاني يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : توزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية أو نشاط كما يلي:

  •  امتحان الفصل الدراسي الواحد بنسبة ٣٠%
  •  اختبار شهري (1) بنسبة ١٥%
  •  اختبار شهري (٢) بنسبة ١٥%
  •  السلوك والمواظبة ١٠%
  •  كشكول الحصة والواجب ١٥%
  •  التقييم الأسبوعي ١٥%

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تطبيق المعادلة الموضحة كما يلي:

** متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة يساوى الدرجة الحاصل عليها الطالب على ١٠٠ ، كما يشترط للنجاح حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي على حدة، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم عقد امتحانات عملية فقط لتقييم الطلاب في مادة التربية الرياضية في الصف الأول الثانوي (العام - البكالوريا) .

كما تضمن القرار أن يكون تقييم طلاب الصف الأول الثانوي (العام- بكالوريا)،  فى النشاط الذى اختاره كل طالب من الأنشطة التربوية والمهنية على النحو التالى: في حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة المهنية (تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات)، يتم عقد امتحان عملي فقط الطالب، ولا تضاف درجاته للمجموع، أما فى حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة التربوية فيكتفى فيه بتقديم الطالب بحثًا من ثلاث صفحات ولا تضاف درجاته للمجموع الكلى.

وبالنسبة للطالب الراسب : يتم إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره (۲۰۰) جنيه، ولمدة عامين فقط.

أما عن الطلاب الراسبين أو المتغيبين بعذر قهري، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسمح لهم بإعادة الامتحان أو أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال اعتماد العذر من الوزارة، مع تحديد ضوابط دقيقة لإثبات الأعذار المرضية أو الطارئة.

مواد طلاب الصف الأول الثانوي “العام والبكالوريا”

كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  المواد الدراسية والأنشطة التي يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي (العام - البكالوريا) مشيرة إلى أنها تتمثل فيما يلي :

  •  المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)،
  •  المواد الدراسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي : وتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الرياضية - البرمجة والذكاء الاصطناعي
  •  الأنشطة التربوية والمهنية : يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط، ولا تضاف درجته للمجموع الكلي وتشمل (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات -المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات).
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم البكالوريا الصف الأول الثانوي

