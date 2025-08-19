قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟
كلاسيكو ناري.. موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي بهونج كونج
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء
سقوط 4 شهداء جراء استهدف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم
مجلس الأعمال المصري الدنماركي منصة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
هل تتعرض البلاد لموجة طقس شديدة الحرارة من جديد؟..الأرصاد ترد
سقوط 21 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم
لازم أعمل كده علشان الفلوس.. ماذا قالت الراقصة دوسة بعد القبض عليها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريبيرو يدفع بهذا اللاعب في تشكيلة الأهلي بدلا من محمد هاني

ريبيرو
ريبيرو
إسلام مقلد

استقر الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على الدفع باللاعب كريم فؤاد فى مركز الظهير الأيمن أمام غزل المحلة، فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل، فى الجولة الرابعة، من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وذلك لغياب محمد هانى عن المباراة بسبب الطرد، وكان يتوقع الكثيرون الدفع بعمر كمال بديلا عنه، مع وجود محمد شكرى فى مركز الظهير الأيسر.

ويبدو أن ريبيرو يرى أن عمر كمال عبدالواحد لا يؤدى التدريبات بجدية، ويحتاج لمزيد من الوقت ليعرف طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات، حتى يجد لنفسه مكانا.

كان الفريق قد عاد للتدريبات صباح أمس باستاد مختار التتش، حيث قام المدير الفنى برفع معدل الأحمال البدنية للاعبيه، بخوض مران قوى فى الجيم استمر قرابة ساعتين.

ويشهد مران اليوم بإستاد مختار التتش ظهور إمام عاشور لاعب الوسط، بشكل تدريجى بعد فترة من الغياب بسبب كسر الترقوة بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيقوم الجهاز الفنى بعمل برنامج خاص لعاشور لتجهيزه للوجود فى معسكر الفريق لمواجهة غزل المحلة، بغض النظر عن مشاركته فى تلك المباراة أو جزء منها.

الإسبانى خوسيه ريبيرو ريبيرو الأهلي النادى محمد هانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الدجاج

السالمونيلا .. كيفية حفظ الدجاج وطهيه بأمان

نسبة السكر

نبات غير متوقع يمنع السرطان وأمراض القلب وينظم السكر .. سعره رخيص

العكاوي

العكاوي.. كنز غذائي خفي رغم قلة لحمه وكثرة عظمه

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
الانظباط
الانظباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد