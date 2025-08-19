ريبيرو يدفع بهذا اللاعب في تشكيلة الأهلي بدلا من محمد هاني

استقر الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على الدفع باللاعب كريم فؤاد فى مركز الظهير الأيمن أمام غزل المحلة، فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل، فى الجولة الرابعة، من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وذلك لغياب محمد هانى عن المباراة بسبب الطرد، وكان يتوقع الكثيرون الدفع بعمر كمال بديلا عنه، مع وجود محمد شكرى فى مركز الظهير الأيسر.

ويبدو أن ريبيرو يرى أن عمر كمال عبدالواحد لا يؤدى التدريبات بجدية، ويحتاج لمزيد من الوقت ليعرف طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات، حتى يجد لنفسه مكانا.

كان الفريق قد عاد للتدريبات صباح أمس باستاد مختار التتش، حيث قام المدير الفنى برفع معدل الأحمال البدنية للاعبيه، بخوض مران قوى فى الجيم استمر قرابة ساعتين.

ويشهد مران اليوم بإستاد مختار التتش ظهور إمام عاشور لاعب الوسط، بشكل تدريجى بعد فترة من الغياب بسبب كسر الترقوة بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيقوم الجهاز الفنى بعمل برنامج خاص لعاشور لتجهيزه للوجود فى معسكر الفريق لمواجهة غزل المحلة، بغض النظر عن مشاركته فى تلك المباراة أو جزء منها.