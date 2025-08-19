وزيرة التنمية المحلية: انتهاء تأثيث 332 مجمع خدمات حكومية في 20 محافظة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة حول موقف تأثيث مجمعات الخدمات الحكومية، بما يجعلها مؤهلة للتشغيل الكامل وتقديم خدماتها للمواطنين.

حياة كريمة

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بشأن تشغيل المنشآت والمشروعات التي نم نهوها ضمن المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة".

اكتمال توريد وتركيب الأثاث النمطي

وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن اكتمال توريد وتركيب الأثاث النمطي لجميع المجمعات التي تم إنشاؤها في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والبالغ عددها 332 مجمعا موزعة على 52 مركزا إداريا في 20 محافظة، حيث كشف تقرير الوحدة المركزية للمبادرة عن أنه تم توريد الأثاث بالكامل لجميع الوحدات والجهات المشاركة بالمجمعات الحكومية.

وقالت الدكتورة منال عوض إن مجمع الخدمات يعتبر نموذجا متطورا للمنشآت الحكومية التي تقدم حزمة الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطنون، تم إنشاؤه على مستوى جميع الوحدات المحلية القروية المستهدفة بالمبادرة الرئاسية، بحيث يتضمن كل مجمع مقر للوحدة المحلية القروية ومقرا للمجلس المحلي، ومكتبا للشهر العقاري ومكتب للأحوال المدنية، بالإضافة إلى مكتب لخدمات التضامن الاجتماعي وآخر للتموين، فضلا عن مركز تكنولوجي لخدمات المواطنين ومكتب بريد، وتبلغ مساحة المجمع المقام نحو 450 مترا ويتكون من أرضي وطابقين متكررين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم نهو عمليات الإنشاء والاستلام لمجمعات الخدمات الحكومية، وأعقب ذلك قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المجمع لرصد احتياجاتها من الأثاث النمطي والتجهيزات التكنولوجية التي تمكنها من العمل بكامل طاقتها، وبالفعل تم الانتهاء من توريد جميع مكونات الأثاث النمطي بتكلفة إجمالية نحو 660 مليون جنيه تم صناعتها بالكامل بمصانع وطنية وبمدخلات معظمها محلية وبجودة عالية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية مسئولي الوحدة المركزية بالوزارة نحو المتابعة المستمرة مع المحافظات والوحدات المحلية لضمان تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هذه الأصول وصيانتها دوريا والتعامل معها بمسؤولية في إطار الحرص على المال العام.

فى سياق موازٍ، فقد بدأت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توريد وتركيب التجهيزات التكنولوجية للمجمعات الـ 332 بموازنة إجمالية تقدر بحوالى 423 مليون تشمل توريد أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، ومن المتوقع الانتهاء من التأثيث التكنولوجي لجميع المجمعات قبل نهاية العام الحالي 2025.