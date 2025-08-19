قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
وزيرة التنمية المحلية: انتهاء تأثيث 332 مجمع خدمات حكومية في 20 محافظة

ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة حول موقف تأثيث مجمعات الخدمات الحكومية، بما يجعلها مؤهلة للتشغيل الكامل وتقديم خدماتها للمواطنين.

حياة كريمة 

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بشأن تشغيل المنشآت والمشروعات التي نم نهوها ضمن المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة".

اكتمال توريد وتركيب الأثاث النمطي

وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن اكتمال توريد وتركيب الأثاث النمطي لجميع المجمعات التي تم إنشاؤها في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والبالغ عددها 332 مجمعا موزعة على 52 مركزا إداريا في 20 محافظة، حيث كشف تقرير الوحدة المركزية للمبادرة عن أنه تم توريد الأثاث بالكامل لجميع الوحدات والجهات المشاركة بالمجمعات الحكومية.

وقالت الدكتورة منال عوض إن مجمع الخدمات يعتبر نموذجا متطورا للمنشآت الحكومية التي تقدم حزمة الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطنون، تم إنشاؤه على مستوى جميع الوحدات المحلية القروية المستهدفة بالمبادرة الرئاسية، بحيث يتضمن كل مجمع مقر للوحدة المحلية القروية ومقرا للمجلس المحلي، ومكتبا للشهر العقاري ومكتب للأحوال المدنية، بالإضافة إلى مكتب لخدمات التضامن الاجتماعي وآخر للتموين، فضلا عن مركز تكنولوجي لخدمات المواطنين ومكتب بريد، وتبلغ مساحة المجمع المقام نحو 450 مترا ويتكون من أرضي وطابقين متكررين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم نهو عمليات الإنشاء والاستلام لمجمعات الخدمات الحكومية، وأعقب ذلك قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المجمع لرصد احتياجاتها من الأثاث النمطي والتجهيزات التكنولوجية التي تمكنها من العمل بكامل طاقتها، وبالفعل تم الانتهاء من توريد جميع مكونات الأثاث النمطي بتكلفة إجمالية نحو 660 مليون جنيه تم صناعتها بالكامل بمصانع وطنية وبمدخلات معظمها محلية وبجودة عالية. 

ووجهت وزيرة التنمية المحلية مسئولي الوحدة المركزية بالوزارة نحو المتابعة المستمرة مع المحافظات والوحدات المحلية لضمان تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هذه الأصول وصيانتها دوريا والتعامل معها بمسؤولية في إطار الحرص على المال العام.

فى سياق موازٍ، فقد بدأت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توريد وتركيب التجهيزات التكنولوجية للمجمعات الـ 332 بموازنة إجمالية تقدر بحوالى 423 مليون تشمل توريد أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، ومن المتوقع الانتهاء من التأثيث التكنولوجي لجميع المجمعات قبل نهاية العام الحالي 2025.

التنمية المحلية منال عوض حياة كريمة

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

بعد تبادل اطلاق النار .. القضاء على أخطر بؤرة إجرامية بالقليوبية ومصرع عناصرها

بعد تبادل إطلاق النار .. القضاء على أخطر بؤرة إجرامية بالقليوبية ومصرع عناصرها

استغلوا الأطفال في أعمال التسول.. القصة الكاملة لعصابة مسجلة خطر بخطف الصغار

استغلوا الأطفال في أعمال التسول.. القصة الكاملة لعصابة مسجلة خطر بخطف الصغار

أقوال مثيرة لصاحب محل بقالة اشترى منه طفل «إندومي» وتوفى بعد تناوله

أقوال مثيرة لصاحب محل بقالة اشترى منه طفل إندومي وتوفى بعد تناوله

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

