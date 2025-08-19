وزير التجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة لاستثماراتنا بمختلف القطاعات

خلال منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين، ألقى يويتشيرو كوجا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كلمة استهلها بالإعراب عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه الدولة المصرية على مختلف المستويات والأصعدة.

وخلال كلمته أيضا، تحدث وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني عن التطور الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والذي يحتل أهمية خاصة بالنسبة للاستثمارات اليابانية، مستعرضًا في ضوء ذلك عددا من أوجه الاستثمارات اليابانية في مصر والتي تسهم في دعم وتعزيز نمو الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات مثل: الصناعة، والطاقة، وتوفير فرص عمل عديدة.

كما أعرب وزير الدولة للاقتصاد والتجارة الياباني عن تقديره لجهود مصر تجاه التعاون والشراكة مع دولة اليابان والشركات اليابانية في مختلف المجالات، مشيرًا كذلك إلى أطر التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات الثقافة والآثار، من خلال استضافة العديد من المعارض الأثرية في اليابان.

وفي ختام كلمته، أعرب يويتشيرو كوجا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، عن تمنياته بنجاح زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، وأن تكون زيارة مثمرة وتحقق أهدافها.

