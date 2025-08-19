محملة بالفحم.. انفجار قوى على متن سفينة قرب ميناء بالتيمور الأمريكي



وقع انفجارا عنيفا على متن سفينة محملة بالفحم قرب ميناء بالتيمور في بالولايات المتحدة دون وقوع إصابات.

وذكرت شبكة "إن بي سي"، أن قوات الإطفاء الأمريكية نجحت في إخماد الحريق على متن السفينة.

وقالت الشبكة الأمريكية : فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق".

وفي وقت سابق، أصيب ستة أشخاص، من بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، في حادث إطلاق نار جماعي وقع مساء السبت في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب وسائل الإعلام، فأن الحادث وقع بالقرب من تقاطع شارعي سبالدينغ وكوينزبري، أثناء تجمع عدد من الأشخاص لتناول الطعام في الهواء الطلق.

وأوضح مفوض شرطة بالتيمور، ريتشارد وورلي، أن الطفلة أصيبت في ذراعها، وتوصف حالتها بالمستقرة، بينما لا يزال رجل آخر في حالة حرجة.

ولم تكشف حتى الآن أي تفاصيل عن هوية مطلق النار أو دوافع الحادث.

وتأتي هذه الواقعة في سياق تزايد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، إذ شهدت منطقة تايمز سكوير في نيويورك، في اليوم نفسه، حادثا آخر أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.