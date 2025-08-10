بينهم طفلة .. إصابة 6 أشخاص بحادث إطلاق نار في بالتيمور الأمريكية

أصيب ستة أشخاص في إطلاق نار جماعي في بالتيمور بالولايات المتحدة، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، وأحدهم في حالة حرجة، بحسب ما ذكرت شبكة “سي بي إس” الأمريكية الشهيرة.

وتحقق شرطة بالتيمور في الأسباب التي أدت إلى إطلاق النار.

وقال مفوض الشرطة ريتشارد وورلي، إنه حوالي الساعة 8:46 مساءً، تلقى الضباط تقارير عن إطلاق نار في شارعي سبولدينج وكوينزبيري.



وعند وصول الوحدات، تمكنت من تحديد مكان ستة ضحايا تم إطلاق النار عليهم، من بينهم أربعة ذكور واثنتان إناث.

خلال مؤتمر صحفي، أفاد وورلي أن بعض الأشخاص كانوا يجلسون خارجًا على شرفتهم ويتناولون الطعام، عندما أطلق أحد المشتبه بهم النار.

إحدى الضحايا طفلة في الخامسة من عمرها أصيبت برصاصة في يدها. ومن المتوقع أن تتعافى من إصاباتها.

تم العثور على أحد الرجال الذين أصيبوا بالرصاص في حالة حرجة وتم نقله إلى مستشفى قريب لإجراء عملية جراحية.

وتتراوح أعمار بقية الضحايا بين 23 و52 عامًا، وفقًا للمفوض وورلي.

واستجابت وحدات جرائم القتل والمباحث المحلية إلى مكان الحادث، إلى جانب المساعدة من خدمات الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في مدينة بالتيمور.

وتعمل الشرطة على إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود لتحديد سبب إطلاق النار.

تم إغلاق العديد من الشوارع أمام الجمهور، ونصحت الشرطة المواطنين بتجنب المنطقة.

