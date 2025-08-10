قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني
عايز تعمل تمارين؟.. اعرف معدل ممارسة الرياضة المُفيد للصحة
هل من حق البنت منع والدها من الزواج بأخرى بعد وفاة أمها؟.. دينا أبو الخير تجيب
رسميا. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
سوزوكي سويفت 2022.. سيارة اقتصادية أوتوماتيك بهذا السعر
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
للمستفيدين بالقانون الجديد .. ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط
الخارجية السورية تعلق على مؤتمر المكونات.. ورفض لتكرار تجربة حزب الله
تجنيد احتياطي جديد وتحركات مُكثفة.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمعركة غزة
هشام حنفي: الأهلي استسهل مواجهة مودرن سبورت.. وريبيرو أخطأ في التشكيل
بدء تحرّك قافلة المساعدات الإنسانية الـ 11 من مصر إلى غزة
لماذا أوصى النبي بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق .. لجلب 7 أرزاق
أخبار العالم

الخارجية السورية تعلق على مؤتمر المكونات.. ورفض لتكرار تجربة حزب الله

مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي
مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي
محمد على

قال مدير إدارة الشئون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية قتيبة إدلبي حول مؤتمر "وحدة موقف المكونات"،  إنه لا يستوي الحديث عن الوحدة بينما تعقد مؤتمرات على أسس طائفية وعرقية.

أضاف إدلبي: ‏"لا يستوي الحديث عن الوحدة ورفض التقسيم بينما تُعقد مؤتمرات على أسس طائفية وعرقية ..".

وتابع: "المعيار الحقيقي للوحدة هو الأفعال التي تتجسد على أرض الواقع والاستحقاقات التي تُبنى على أرض سوريا وبين أبنائها والالتزام بمشروع وطني جامع ينبذ الاستبداد ورموزه ويعالج جراح الاصطدام العرقي.

كما أكد مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، في تصريح لقناة "الحدث"، أن دمشق "لا تقبل بتكرار تجارب حزب الله على الأراضي السورية"، مشدداً على أن الحكومة السورية تؤمن بمبدأ "اللامركزية الإدارية" وترفض "اللامركزية السياسية".

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية "تمنح الشيخ الهجري وغيره منصة، في حين أنهم لا يمثلون المكونات التي يتحدثون عنها"، معتبراً أن تصريحات الهجري وقسد "تعكس استقواء بالخارج".

وأشار إدلبي إلى أن موقف دمشق ثابت في أن أي حوار يجب أن يكون "سورياً – سورياً" بعيداً عن التدخلات الخارجية.

الخارجية السورية مؤتمر المكونات حزب الله

