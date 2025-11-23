خطة ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. أستاذ علاقات دولية يكشف

كشف الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية، تفاصيل جديدة بشأن خطة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن الخطة التي يرصدها الإعلام تحمل تداعيات دولية كبيرة.

وتابع الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك ضغوطاً تتم ممارستها على الجانبين الروسي والأمريكي والأوروبي، مستدركا أن الخطة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب هي في مجملها "خطة ضرب" قد تؤدي إلى "صدمة" للجانب الروسي والأوروبي على حدٍ سواء.

وأكمل الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية، أن في حال نجاح خطة ترامب بالفعل بتأثيرها على الجانب الأوكراني، سيكون لها تأثير على الروس، وعلى الأوروبيين بشكل خاص، حيث أن الاتحاد الأوروبي سيجد نفسه أمام واقع جديد ومفاوضات صعبة قد تكون أكثر تعقيداً مما هو مطروح حالياً في مسار المفاوضات السابقة.