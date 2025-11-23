عمرو فاروق: الإدارة الأمريكية وإدارات أخرى كإدارة أوباما كانت لديها هيئات فدرالية ومخابرات تدعم الإخوان

كشف الدكتور عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، تفاصيل جديدة بشأن تصنيف الإخوان منظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا القرار "خطوة إيجابية في مسألة تحجيم مشروع جماعة الإخوان.

وأضاف الدكتور عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن قرار التصنيف الأمريكي لم يكن الأول من نوعه، حيث سبقته قرارات مماثلة من ولايات أمريكية أخرى.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن الإدارة الأمريكية وإدارات أخرى كإدارة أوباما كانت لديها هيئات فدرالية ومخابرات تدعم هذه الحركة.

