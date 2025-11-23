نظرة شاملة عن XPENG G6 الكهربائية.. هل تنافس تسلا Y؟

تثير سيارة XPENG G6 اهتماماً واسعاً في سوق السيارات الكهربائية، خصوصاً مع توجه العلامات الصينية للمنافسة في الفئة التي تهيمن عليها طرازات مثل تسلا، حيث وضعها البعض في مواجهة من اصدارات TESLA، وخاصة اصدارات Y من ناحية التصميم.

أداء ومحرك XPENG G6

تعتمد G6 على منظومة ثنائية من المحركات الكهربائية، حيث يأتي المحرك الأمامي بتقنية الحث الكهربائي، بينما يعمل المحرك الخلفي بنظام متزامن مدعوم بمغناطيس دائم.

XPENG G6

وتصل القوة المجمعة إلى 470 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 660 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4 ثوان فقط.

مدى وقدرات XPENG G6

تستند G6 إلى بطارية من فئة NCM بسعة 87.5 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 550 كيلومتراً وفق معيار WLTP، وتعتمد السيارة على بنية كهربائية بجهد 800 فولت، ما يسمح بإعادة شحن البطارية من عشرة إلى ثمانين بالمئة خلال عشرين دقيقة فقط عند استخدام شاحن سريع من نوع DC.

XPENG G6

مقصورة وتجهيزات XPENG G6

تأتي السيارة بشاشة مركزية كبيرة بقياس يقارب خمسة عشر بوصة، تُستخدم لإدارة مختلف وظائف المركبة، كما زُودت السيارة بلوحة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة، مع نظام صوتي محيطي من نوع XOPERA بقوة 960 واط موزع عبر 18 مكبراً للصوت، بينها مكبرات مدمجة في مقعد السائق لتحسين تجربة السمع.

وتقدم المقصورة مقاعد قابلة للتعديل بثمانية اتجاهات مع إمكانية الاستلقاء شبه الكامل، إضافة إلى شاحنين لاسلكيين للهاتف بقدرة خمسين واط مع خاصية التبريد، ويضيف السقف الزجاجي البانورامي عنصراً بصرياً يتناسب مع التصميم العصري.

XPENG G6

وتعتمد G6 على معالج Orin-X من NVIDIA الذي يشغّل منظومة القيادة الذكية، مدعوماً بمجموعة موسعة من المستشعرات تضم 12 حساساً فوق صوتي و12 كاميرا تشمل نظام مراقبة السائق، كما تشمل الأنظمة المتقدمة مساعد الركن المحسن، وتقنيات الخروج التلقائي من الموقف، والركن عن بُعد.

ومن ناحية الأمان حصلت السيارة على تقييم خمس نجوم في اختبارات Euro NCAP، إضافة إلى تجهيزها بعدد 12 وسادة هوائية وأنظمة متعددة تشمل مراقبة النقطة العمياء وتنبيه مغادرة المسار والمساعدة في البقاء ضمنه، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني.