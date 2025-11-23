قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
تكنولوجيا وسيارات

نظرة شاملة عن XPENG G6 الكهربائية.. هل تنافس تسلا Y؟

XPENG G6
XPENG G6
صبري طلبه

تثير سيارة XPENG G6 اهتماماً واسعاً في سوق السيارات الكهربائية، خصوصاً مع توجه العلامات الصينية للمنافسة في الفئة التي تهيمن عليها طرازات مثل تسلا، حيث وضعها البعض في مواجهة من اصدارات TESLA، وخاصة اصدارات Y من ناحية التصميم.

أداء ومحرك XPENG G6

تعتمد G6 على منظومة ثنائية من المحركات الكهربائية، حيث يأتي المحرك الأمامي بتقنية الحث الكهربائي، بينما يعمل المحرك الخلفي بنظام متزامن مدعوم بمغناطيس دائم.

XPENG G6

وتصل القوة المجمعة إلى 470 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 660 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4 ثوان فقط.

مدى وقدرات XPENG G6

تستند G6 إلى بطارية من فئة NCM بسعة 87.5 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 550 كيلومتراً وفق معيار WLTP، وتعتمد السيارة على بنية كهربائية بجهد 800 فولت، ما يسمح بإعادة شحن البطارية من عشرة إلى ثمانين بالمئة خلال عشرين دقيقة فقط عند استخدام شاحن سريع من نوع DC.

XPENG G6

مقصورة وتجهيزات XPENG G6

تأتي السيارة بشاشة مركزية كبيرة بقياس يقارب خمسة عشر بوصة، تُستخدم لإدارة مختلف وظائف المركبة، كما زُودت السيارة بلوحة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة، مع نظام صوتي محيطي من نوع XOPERA بقوة 960 واط موزع عبر 18 مكبراً للصوت، بينها مكبرات مدمجة في مقعد السائق لتحسين تجربة السمع.

وتقدم المقصورة مقاعد قابلة للتعديل بثمانية اتجاهات مع إمكانية الاستلقاء شبه الكامل، إضافة إلى شاحنين لاسلكيين للهاتف بقدرة خمسين واط مع خاصية التبريد، ويضيف السقف الزجاجي البانورامي عنصراً بصرياً يتناسب مع التصميم العصري.

XPENG G6

وتعتمد G6 على معالج Orin-X من NVIDIA الذي يشغّل منظومة القيادة الذكية، مدعوماً بمجموعة موسعة من المستشعرات تضم 12 حساساً فوق صوتي و12 كاميرا تشمل نظام مراقبة السائق، كما تشمل الأنظمة المتقدمة مساعد الركن المحسن، وتقنيات الخروج التلقائي من الموقف، والركن عن بُعد.

ومن ناحية الأمان حصلت السيارة على تقييم خمس نجوم في اختبارات Euro NCAP، إضافة إلى تجهيزها بعدد 12 وسادة هوائية وأنظمة متعددة تشمل مراقبة النقطة العمياء وتنبيه مغادرة المسار والمساعدة في البقاء ضمنه، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني.

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

هند عصام تكتب: سيدة البيت

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

هند عصام تكتب: سيدة البيت

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

