فون دير لاين: أي خطة سلام مستدامة في أوكرانيا يجب أن تتضمن وقف القتل والحرب

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم /الأحد/، إن أي خطة سلام مستدامة في أوكرانيا يجب أن تتضمن وقف القتل والحرب.



وأضافت فون دير لاين - عبر حسابها على موقع /إكس/-: "نحن وافقنا على العناصر الأساسية فقط من أجل سلام مستدام واستقلال أوكرانيا".



وأكدت " أنه لا يمكن أن يتم تغيير الحدود بالقوة ولا يمكن تحديد أو تقليل القوات المسلحة الأوكرانية، مما يعرض البلاد لهجمات في المستقبل ويعرض أمن أوروبا للخطر".



كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، على حق أوكرانيا في اختيار مصيرها وهي اختارت المسار الأوروبي.



وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أعضاء التكتل الأوروبي وتحالف الراغبين لإحراز تقدم حقيقي للتوصل إلى السلام.