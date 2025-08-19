من اتهام إلى تكريم.. رئيس قطار الزقازيق بطل واقعة "الشورت" يتسلم شهادة تقدير من النقابة

كرمت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، صبحي جورجي جرجس رئيس قطار الزقازيق، بعد ثبوت عدم صحة الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن منعه أحد الركاب من استقلال القطار لارتدائه "شورت".

وكان المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد والمهندس محمد رزق نائب رئيس الهيئة قد استدعيا جورجي على خلفية الفيديو المتداول لقطار 945 القاهرة/بورسعيد، حيث تبين أن المقطع مجتزأ وأن رئيس القطار من العاملين المتميزين، الحريصين على تنفيذ تعليمات الهيئة وحماية ممتلكاتها وضمان راحة وسلامة الركاب.

واستقبل مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري، رئيس القطار وزميله حسام مصطفى، حيث جرى تكريمهما ومنحهما شهادات تقدير لالتزامهما بالتعليمات وحرصهما على مصلحة الركاب.

وشهد التكريم حضور كامل عبد المقصود نائب رئيس اتحاد عمال مصر وأمين صندوق النقابة العامة، ومحسن عزت الأمين العام، ومحروس سليم المستشار الإعلامي للنقابة، وأعضاء من اللجان النقابية بشرق الدلتا.

وكانت النقابة العامة قد أكدت في بيان سابق احترامها وتقديرها لجمهور الركاب، وتشديدها على التزام العاملين بعدم مخالفة التعليمات أو التقصير، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تسمح بالإساءة إلى موظفي السكة الحديد، داعية الركاب للتعاون مع العاملين حفاظًا على التطوير الذي تشهده الهيئة وسلامة وراحة الجميع.