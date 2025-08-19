استغلوا الأطفال في أعمال التسول.. القصة الكاملة لعصابة مسجلة خطر بخطف الصغار

ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة 5 أشخاص من بينهم 4 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة أقسام شرطة عابدين والطالبية والعجوزة، بالقاهرة والجيزة.

تبين بالفحص أن بصحبتهم 8 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستمرارًا لجهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث.