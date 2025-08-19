أقوال مثيرة لصاحب محل بقالة اشترى منه طفل «إندومي» وتوفى بعد تناوله

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال مالك محل بقالة عقب وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة بعد تناوله 3 أكياس من الإندومي دون طهي داخل منزله في منطقة المرج.

وقال في التحقيقات إن الطفل المتوفي معتاد شراء الاندومي منه يوميا وليست هذه المرة الأولى، مشيرا إلى أنه باع لأكثر من شخص اندومي في ذات اليوم ومن ذات الكرتونة التي أخذ منها الأول ولم يصابوا بأي مكروه، مؤكدا أن جميع بضاعته نظيفة وصالحة للاستخدام ولم تنتهي فترة صلاحيتها.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بدخول طفل في حالة إعياء شديدة عقب تناوله عددا من أكياس الإندومي دون طهي داخل منزله بدائرة القسم، ومن ثم وفاته.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به إصابات، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والتحقيق في الواقعة.