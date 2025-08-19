بعد تبادل إطلاق النار .. القضاء على أخطر بؤرة إجرامية بالقليوبية ومصرع عناصرها

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من رصد أخطر بؤرة إجرامية للإتجار والترويج للمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تضم 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات " قتل - مخدرات – مقاومة سلطات – سلاح بدون ترخيص – سرقة بالإكراه – سرقة وسائل نقل") تتخذ من الجزر المتواجدة بمجرى نهر النيل المتآخمة لمحافظتى (المنوفية – القليوبية, مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وإستخدامهم لقوارب سريعة لتسهيل حركة تنقلاتهم مستغلين تضاريس المنطقة للهروب من الملاحقة الأمنية.

عقب تقنين الإجراءات تم رصد تحركاتهم وتتبعهم وإستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات .

وأسفر التعامل عن مصرعهم.. وضبط بحوزتهم (125 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة " هيدرو –هيروين –آيس –حشيش" - 8 قطع أسلحة نارية "6 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش").

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 16 مليون جنيه تقريباً) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.