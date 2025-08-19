الإحصاء: 12.6% ارتفاعاً في قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال أول 5 أشهر من 2025

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان لتصل إلى 386 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 342.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 12.6%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى اليابان 27.5 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 31.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 13.3%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليابان 358.5 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 311 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اليابان خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2025:

1. فواكه بقيمة 8.2 مليون دولار.

2. بذور وأثمار زيتية بقيمة 4.3 مليون دولار.

3. خضر ونباتات بقيمة 3.6 مليون دولار.

4. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 2.2 مليون دولار.

5. آلات ومعدات كهربائية بقيمة 1.2 مليون دولار.

6. ملابس بقيمة 1.1 مليون دولار.

7. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة مليون دولار.

8. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 964.4 ألف دولار.

9. محضرات خضر بقيمة 901.9 ألف دولار.

10. أسمدة بقيمة 643.7 ألف دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من اليابان خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2025:

1. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 102 مليون دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 81.2 مليون دولار.

3. مطاط ومصنوعاته بقيمة 24.9 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 24.7 مليون دولار.

5. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 18.8 مليون دولار.

6. حديد وصلب بقيمة 17.8 مليون دولار.

7. أدوات وأجهزة للبصريات بقيمة 17 مليون دولار.

8. منتجات الصيدلة بقيمة 14.1 مليون دولار.

9. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11.4 مليون دولار.

10. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 7.8 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 73.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل 68.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليابان 5.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11%، بينما بلغت قيمة تحويلات اليابانيين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.