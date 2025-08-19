قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر

الاحتفالية
الاحتفالية
الإسماعيلية انجي هيبة

شارك  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المصري الياباني، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو بحضور  رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي،  يويتشيرو كوجا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين، وذلك في إطار دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز الشراكات الاستثمارية المشتركة.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كلمة أكد فيها على عمق العلاقات المصرية اليابانية الممتدة لعقود، وما تتسم به من شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية عام 2015، تمثل منصة متكاملة للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية، بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد، الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ويجعلها نقطة التقاء رئيسية للتجارة العالمية.

وأشار  وليد جمال الدين، إلى النجاحات التي حققتها المناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة في استقطاب الاستثمارات العالمية، كما استعرض القطاعات الصناعية المستهدفة (21 قطاعًا) في مجالات الأدوية، والصناعات الطبية، والبطاريات الكهربائية، وصناعة السيارات، والصناعات الخضراء وغيرها، مشددًا على أن الهيئة تقدم حزمة واسعة من الحوافز المالية والجمركية والضريبية، بالإضافة إلى بنية تحتية متكاملة وخدمات رقمية عبر نظام الشباك الواحد، وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليست مجرد تجمع صناعي، بل منصة تنموية متكاملة تضع الاستدامة في قلب استراتيجيتها من خلال تشجيع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد بكفاءة، وبناء شراكات دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، شهدت الفعاليات توقيع اتفاقيتي تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من الشركاء اليابانيين؛ حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى مع شركة إيتوشو اليابانية (ITOCHU) وشركة أوراسكوم للإنشاءات للشراكة في تصميم وتطوير وتشغيل مرافق متكاملة لتزويد السفن بالأمونيا كوقود بحري في موانئ الهيئة بالسخنة وشرق بورسعيد، بما يسهم في خفض الانبعاثات ودعم توجهات الهيئة للتحول إلى الطاقة المستدامة في قطاع النقل البحري.

أما الاتفاقية الثانية فجاءت مع حكومة طوكيو (TMG) للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر لتموين السفن من خلال تبادل المعرفة والمعلومات وتحفيز الطلب وتعزيز التطبيقات المستقبلية للطاقة النظيفة.

وعلى هامش المنتدى، عقد وليد جمال الدين والوفد المرافق له، اجتماعًا مع شركة سوميتومو “Sumitomo” اليابانية بحضور  شوهي تاكنوتشي ، مساعد رئيس إدارة الاستراتيجية العالمية والتنسيق بفريق الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب عدد من مسؤولي تطوير الأعمال بالشركة، وقد تضمن الاجتماع مناقشة إنشاء منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى داخل نطاق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتكون منصة لجذب الاستثمارات الآسيوية، واستعراض رئيس الهيئة للحوافز الاستثمارية والاتفاقيات التجارية الحرة التي تتمتع بها المنطقة، كما تناول الاجتماع بحث التعاون في مجالات، تموين السفن بالوقود بمختلف أنواعه ، كما تم مناقشة إمكانية التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر بغرض التصدير أو تموين السفن  أو لاستخدامه في صناعات خضراء مثل إنتاج الصلب منخفض الانبعاثات (Green Steel)، بالإضافة إلى بحث إمكانية مشاركة الشركة في عدد من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، مثل محطات تحلية المياه، أو ممر خدمات الهيدروجين، وغيرها.

الإسماعيلية قناة السويس اخبار قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

ترشيحاتنا

أذكار الصباح

أذكار الصباح ووقتها وفضلها.. ردد أفضل ما قاله النبي بعد شروق الشمس

الصدقة

6 أعمال يكتب لك بها أجر الصدقة.. الأزهر يوضحها

أمين الفتوى

هل يجب تنفيذ وصية المتوفاة بعدم توزيع تركتها كميراث بعد وفاتها .. أمين الفتوى يرد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد