محمد صلاح الزهار: مصر تتحرك على كل المستويات السياسية لدعم القضية الفلسطينية

قال الصحفي محمد صلاح الزهار إن مصر تتحرك على كل المستويات السياسية لدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح الزهار، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى بخطى حكيمة ومدروسة لوقف العنف في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التحركات الرسمية تعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضية.

وزير الخارجية المصري يصطحب الرئيس الفلسطيني إلى معبر رفح أمام العالم

في مشهد له رمزية كبيرة، اصطحب وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، الرئيس الفلسطيني إلى معبر رفح، في رسالة واضحة للعالم حول التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني، والتأكيد على مسئوليتها التاريخية تجاه القضية.

ردود الفعل الرسمية تؤكد عمق الدور المصري

وقال الزهار إن تصريحات وتحركات الرئيس السيسي ووزير الخارجية جاءت قوية وتعبر عن موقف وطني مسئول.

كما اعتبر خبراء في الملف الفلسطيني أن هذه التحركات تؤكد محورية الدور المصري في تهدئة الأوضاع وإحياء جهود السلام.