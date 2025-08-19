فرج عامر: تغيير اسم مطار برج العرب إلى الإسكندرية الدولي

كشف المهندس فرج عامر عن تعديل اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك :"تعديل اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي ، وذلك بعد تطوير وتوسعته ويارب الخير كله".

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مطار برج العرب الدولي.



وقال وزير الطيران المدني: تم إنشاء مطار برج العرب الدولي للتخفيف عن مطار الإسكندرية، موضحاً أنه يبعد عن مدينة الإسكندرية 49 كم في الاتجاه الغربي، ويبعد عن مدينة برج العرب 14 كم، وتم افتتاحه في عام 2010، ووصلت السعة الحقيقية له خلال العام الأول إلى 1.7 مليون راكب سنويا، فيما بلغت السعة الفعلية للمطار 2.8 مليون راكب في 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.8 مليون راكب سنويا في 2025.



وأضاف الطيار محمد منار عنبة أنه تم انشاء مبنى الركاب الحالي بمطار برج العرب الدولي بمساعدة مؤسسة التعاون الدولي الياباني JICA""، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل انشاء مبنى ركاب بمساحة اجمالية حوالى 34,100 متر مسطح ليسع 4 ملايين راكب سنويا، وإنشاء مدرج الطائرات "ترماك" ويسع 20 طائرة متوسطة الحجم بمساحة إجمالية حوالي 100ألف مسطح، وكذلك طرق تصل بين الترماك الحالي والترماك الجديد والممر الحالي مما يزيد من سعة استيعاب الممر الحالي لـ 20 تحركا بدلا من 10 تحركات في الساعة.



وتابع الوزير أن أعمال التطوير تشمل انشاء موقف سيارات يسع ألف سيارة، إضافة إلى مبان خدمية ومناطق تجارية لخدمة المودعين والمستقبلين، وانشاء محطة صرف صحى ومحطات كهرباء فرعية و خزان للمياه وخلافه، لافتا إلى أن تصميم مبنى الركاب الجديد يجعله أول مبنى صديق للبيئة في مصر، لوجود استراتيجيات مدروسة لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.



وعرض وزير الطيران خلال الاجتماع تكلفة المشروع وآليات التمويل، حيث تم توقيع اتفاقية التمويل بين الحكومتين المصرية واليابانية، وتم تسليم الموقع للمقاول، وجار العمل بالمشروع.



وتتضمن أعمال تطوير مطار برج العرب الدولي، وفقا لما عرضه الوزير، رفع كفاءة الرصيف الأسفلتي للممر الرئيسي، وهو المشروع الذي تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى إنشاء ممر مساعد والوصلات التي تربطه بالممر الرئيسي وموقف طائرات وغرف حراسة.