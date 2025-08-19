قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش أنا ولا ده أوتاكا.. فيديوهات هدير عبدالرازق علي طاولة جهات مختصة
بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل الأندومي بالمرج
4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه
سياسي ضعيف خان إسرائيل.. نتنياهو يشن هجوما ضاريا على رئيس وزراء أستراليا
اليابان تضاعف ثقتها في الاقتصاد المصري باستثمارات جديدة خلال 2025..خبير يعلق على زيارة مدبولي لـ يوكوهاما
ترامب يقطع اجتماعاته مع زعماء أوروبا ليتصل بصديقه في الكرملين.. لماذا؟
ضبط 108780مخالفة مرورية و150 حالة تعاطى مواد مخدرة لسائقين خلال 24 ساعة
توجيهات رئاسية بإتاحة موارد دولارية والحفاظ على سعر صرف مرن.. نواب: خطوة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري
العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط
غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا
مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
مدبولي: الإصلاحات الاقتصادية عززت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إسراء أشرف

يفتتح ريال مدريد موسمه الجديد باستضافة أوساسونا اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وكان الفريق الملكي قد خاض مباراة ودية وحيدة عقب مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث واجه فريق تيرول إنسبروك وحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-0.

من جانبه، يطمح أوساسونا إلى تحقيق انطلاقة قوية، خاصة أنه خرج بتعادل ثمين في آخر زيارة له إلى ملعب البرنابيو، ما يمنحه دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة

تُقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل مباريات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، حيث خصصت قناة beIN Sports HD 3 لبث اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وأوساسونا.

 

